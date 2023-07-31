В Антарктиде не хватает морского льда размером с Аргентину
Площадь Антарктического морского льда достигла беспрецедентно низкого уровня для данного времени года, что приравнивается к площади Аргентины
Об этом пишет CNN.
"Морской лед находится на самом низком уровне для этого времени года, с начала учета 45 лет назад. Согласно информации Национального центра данных о снеге и леде, площадь льда примерно на 1,6 миллиона квадратных километров ниже предыдущего зимнего рекорда, установленного в 2022 году ", – говорится в сообщении.
В середине июля площадь морского льда в Антарктиде уменьшилась на 2,6 миллиона квадратных километров по сравнению со средним значением за период 1981-2010 годов. Это почти эквивалентно площади Аргентины или объединенных территорий Техаса, Калифорнии, Нью-Мексико, Аризоны, Невады, Юты и Колорадо.
"Игра изменилась. Нет смысла говорить о вероятности того, что это произойдет так, как было раньше, это четко говорит нам о том, что система изменилась", – считает Но Тед Скамбос, гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере.
Отсутствие морского льда в Антарктиде может оказать существенное влияние на дикую природу, в частности на крылышек, которым питаются многие киты региона, а также на пингвинов и тюленей, зависящих от морского льда для кормления и отдыха.
- 19 июня ученые рассказали, что Антарктида теряет ледовый покров быстрее, чем ожидалось. Они требуют усилить исследования, ведь это чревато глобальными последствиями для экосистемы и человечества.
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