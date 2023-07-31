В Антарктиде не хватает морского льда размером с Аргентину

Об этом пишет CNN.

"Морской лед находится на самом низком уровне для этого времени года, с начала учета 45 лет назад. Согласно информации Национального центра данных о снеге и леде, площадь льда примерно на 1,6 миллиона квадратных километров ниже предыдущего зимнего рекорда, установленного в 2022 году ", – говорится в сообщении.

В середине июля площадь морского льда в Антарктиде уменьшилась на 2,6 миллиона квадратных километров по сравнению со средним значением за период 1981-2010 годов. Это почти эквивалентно площади Аргентины или объединенных территорий Техаса, Калифорнии, Нью-Мексико, Аризоны, Невады, Юты и Колорадо.

"Игра изменилась. Нет смысла говорить о вероятности того, что это произойдет так, как было раньше, это четко говорит нам о том, что система изменилась", – считает Но Тед Скамбос, гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере.

Отсутствие морского льда в Антарктиде может оказать существенное влияние на дикую природу, в частности на крылышек, которым питаются многие киты региона, а также на пингвинов и тюленей, зависящих от морского льда для кормления и отдыха.