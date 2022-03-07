В Анталии состоится трехсторонняя встреча с участием Кулебы и Лаврова, - Чавушоглу
В четверг, 10 марта, в Анталии состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции (Мевлют Чавушоглу), Украины (Дмитрий Кулеба) и России (Сергей Лавров)
Об этом сообщает государственное агентство Турции Anadolu, передает Еспресо.TV .
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, встреча пройдет в рамках Дипломатического форума в Анталии, согласие на участие в котором уже дали и Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.
"Лавров и Кулеба прибудут в Анталию. Встреча состоится при моем участии. Мы приложили большие усилия для ее организации", - сказал министр.
Кроме того, Чавушоглу выразил надежду на вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе. Абсолютный приоритет – прекращение военных действий, подчеркнул Чавушоглу.
- Напомним, 7 марта в 16:00 должен пройти третий раунд переговоров украинских представителей власти с россиянами.
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