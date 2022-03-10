В Анталии началась встреча Кулебы и Лаврова

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении.



Добавим, встреча будет проходить по инициативе турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Саммит является трехсторонним, поскольку он также примет участие в переговорах.



Ранее Кулеба обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече с Лавровым. Это, в частности, немедленное прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах, вывод российских войск с территории Украины. Украинский министр призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы она прекратила кровопролитие в Украине.

Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал , что аппетиты и ультиматумы России в переговорах с нашей страной уменьшаются.

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