В Анталии началась встреча Кулебы и Лаврова
В турецкой Анталии началась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИДа Сергея Лаврова
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
"В Анталии начались переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и РФ по прекращению российской агрессии против Украины", – говорится в сообщении.
Добавим, встреча будет проходить по инициативе турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Саммит является трехсторонним, поскольку он также примет участие в переговорах.
Ранее Кулеба обозначил три ключевых вопроса, на которых будет настаивать на трехсторонней встрече с Лавровым. Это, в частности, немедленное прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других украинских городах, вывод российских войск с территории Украины. Украинский министр призвал Турцию продолжить работу с Москвой, чтобы она прекратила кровопролитие в Украине.
- Напомним, бывший посол Украины в США Валерий Чалый рассказал , что аппетиты и ультиматумы России в переговорах с нашей страной уменьшаются.
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