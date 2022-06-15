В Анталии автобус с туристами попал в ДТП, есть жертвы
В Анталии (Турция) перевернулся автобус с туристами. В результате ДТП один человек погиб, еще 19 получили ранения
Об этом сообщает TRT Haber.
"В Анталии перевернулся туристический автобус: 1 турист погиб, 19 ранены", - говорится в сообщении.
Автобус столкнулся с заграждением на трассе в районе Кызылджадаг и перевернулся.
Среди пострадавших были преимущественно туристы из Казахстана, медики доставили их в больницы Коркутели и Анталии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.28
Покупка 34.28Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.65Продажа 36.92
- Актуальное
- Важное