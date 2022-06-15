В Анталии автобус с туристами попал в ДТП, есть жертвы

Об этом сообщает TRT Haber.

"В Анталии перевернулся туристический автобус: 1 турист погиб, 19 ранены", - говорится в сообщении.

Автобус столкнулся с заграждением на трассе в районе Кызылджадаг и перевернулся.

Среди пострадавших были преимущественно туристы из Казахстана, медики доставили их в больницы Коркутели и Анталии.

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