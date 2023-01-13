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В Анкаре состоялся третий раунд переговоров с РФ об обмене пленными

13 января, 2023 пятница
14:41
Мир

В Турции 12 января состоялся третий раунд переговоров между Украиной и РФ об обмене военнопленными и освобождении гражданских заложников

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"В течение более 2-х часов обсудили гуманитарные вопросы. В частности, инициативу по ускорению и углублению вопроса возвращения наших военнопленных и освобождения гражданских заложников", - написал он.

По его данным, среди гражданских заложников есть следующие категории:

  • 158 человек, задержанных Россией с 2014-го года по 24 февраля 2022-го года, в том числе на территории оккупированного Крыма,
  • задержанные на территории Донецкой и Луганской областей (373 человека);
  • гражданские заложники, которые РФ задержала и задерживает на временно находившихся или находящихся под российской оккупацией территориях с 24 февраля 2022 года. Это более 20 тысяч человек.

"В ходе общения договорились, что РФ на основании Женевских Конвенций рассмотрит предложение о проведении репатриации раненых военнослужащих", – написал Лубинец.

Лубинец напомнил, что 13 января президент Турции Эрдоган намерен пообщаться с лидером РФ Путиным, а 14 января будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским об открытии гуманитарного коридора , в том числе для обмена ранеными и гражданскими.

  • 11 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Анкаре обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возвращение из плена РФ украинцев.
  • Ранее в Турции заявили о поддержке "формулы мира" Зеленского , включающей 10 шагов, в том числе выход на границы 1991 года и выплату Россией репараций.

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