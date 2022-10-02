В Анкаре появился Украинский парк

Об этом сообщил Укринформ

В Анкаре, в одном из центральных районов открыли Украинский парк. Это уже не первая локация, посвященная Украине. В столице Турции уже есть Украинский проспект, а в 2021 году в рамках глобального экологического проекта Greening of the Planet ("Озеленение планеты") здесь высадили деревья и кустарники, символизирующие Украину.

Украинский парк, о закладке которого на этом месте было договорено более трех лет назад, должен символизировать дальнейшее укрепление украинско-турецкой дружбы.

"Украина является суверенным и независимым государством, - сказал на открытии парка Альпер Ташделен - мэр столичного района Чанкая, где парк был открыт. - Турция вместе со всем международным сообществом выступила против вторжения России в Украину. Оккупация независимого государства противоречит международному праву. Открывая сегодня этот парк, мы подчеркиваем: войны не должно быть, люди не должны погибать, мы стоим за мир и независимость. Границы каждого суверенного государства нужно уважать".

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