Об этом сообщает Укринформ , ссылаясь на собственного корреспондента.

Омбудсмен Турции отметил, что трехсторонняя встреча состоится после того, как турецкий представитель увидится с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой. На трехсторонней встрече планируется обсудить права человека, детей, а также определить "дорожную карту" по обмену раненых военных.

"Мы надеемся, что такая встреча важна, как и то, чтобы договоренности, которых мы достигнем, были не просто закреплены на бумаге, но выполнены. Надеюсь, что благодаря этой встрече мы добьемся результата", - сказал турецкий омбудсмен Шереф Малкоч.

Он также отметил, что будет обсуждаться возможность создания "коридора встречи" родственников, детей, женщин и раненых.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что встреча уже запланирована и Малкоч выступил с инициативой о проведении этой встречи в расширенном формате.

"Самое главное для нас и для Турции - мы не хотим проводить встречи ради встречи, мы хотим достичь конкретных результатов. Мы сегодня вдвоем пришли к механизмам, как этого добиться, чтобы общество не только в Украине, но и во всем мире видело, что там, где есть желание решать проблемы, они решаются, а не ищутся аргументы, почему это нельзя сделать", - заявил Лубинец.

2 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал встречу и обсуждение с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой освобождения захваченных Россией гражданских украинцев.

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