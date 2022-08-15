Об этом сообщает The Athletic .

По данным издания, Роналду по возвращении в МЮ из отпуска, часто обедал в одиночестве на базе, демонстративно махал руками на тренировках и пытался отрицать идеи высокого прессинга, которые прививает команде новый тренер.

Поэтому нидерландец, который сначала настаивал, чтобы Роналду остался в МЮ, согласился от него избавиться. Единственным требованием Тен Гага является покупка английским клубом форварда, который заменит португальца в атаке.

37-летний Криштиану Роналду на фоне слухов о желании покинуть "Манчестер Юнайтед" пропустил большую часть предсезонной подготовки.

В стартовом матче нового чемпионата Англии против "Брайтона" (1:2) португалец вышел только на замену. Игру против "Брэндфорда" форвард отыграл полностью, но не спас МЮ от разгромного поражения – 0:4.

11 июля Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду останется в МЮ.

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