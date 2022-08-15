В Англии узнали, какими поступками Роналду разгневал тренера "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Гаг согласился отпустить Криштиану Роналду из-за деструктивного поведения португальского форварда
Об этом сообщает The Athletic .
По данным издания, Роналду по возвращении в МЮ из отпуска, часто обедал в одиночестве на базе, демонстративно махал руками на тренировках и пытался отрицать идеи высокого прессинга, которые прививает команде новый тренер.
Поэтому нидерландец, который сначала настаивал, чтобы Роналду остался в МЮ, согласился от него избавиться. Единственным требованием Тен Гага является покупка английским клубом форварда, который заменит португальца в атаке.
37-летний Криштиану Роналду на фоне слухов о желании покинуть "Манчестер Юнайтед" пропустил большую часть предсезонной подготовки.
В стартовом матче нового чемпионата Англии против "Брайтона" (1:2) португалец вышел только на замену. Игру против "Брэндфорда" форвард отыграл полностью, но не спас МЮ от разгромного поражения – 0:4.
- 11 июля Эрик тен Гаг заявил, что Криштиану Роналду останется в МЮ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.04
Покупка 39.04Продажа 39.84
-
EUR
Покупка 39.61Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное