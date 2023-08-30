В Англии при раскопках на ферме нашли смотровую площадку каменного века: ей около 8 тыс. лет
Во время раскопок на ферме вблизи села Ластли археологи нашли, вероятно, смотровую площадку каменного века, с которой следили за добычей: ее возраст составляет около 8 тысяч лет
Об этом сообщает BBC.
В общей сложности археологи нашли 80 кремневых камней, которые могут иметь возраст около восьми тысяч лет. Эту территорию они исследуют уже в третий раз.
Эксперты считают, что смотровую площадку могли использовать для наблюдения за оленями, пасшимися возле возвышенности в Дартмуре.
"Это место могло обеспечить охотникам-собирателям хорошую смотровую площадку, с которой можно было наблюдать за дичью, что передвигалась по ландшафту", - говорится в сообщении.
- Ранее в Ирландии обнаружили тысячелетнее захоронение с около 100 скелетами. Двое из найденных останков датируются началом XI века.
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