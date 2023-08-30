В Англии при раскопках на ферме нашли смотровую площадку каменного века: ей около 8 тыс. лет

Об этом сообщает BBC.

В общей сложности археологи нашли 80 кремневых камней, которые могут иметь возраст около восьми тысяч лет. Эту территорию они исследуют уже в третий раз.

Эксперты считают, что смотровую площадку могли использовать для наблюдения за оленями, пасшимися возле возвышенности в Дартмуре.

"Это место могло обеспечить охотникам-собирателям хорошую смотровую площадку, с которой можно было наблюдать за дичью, что передвигалась по ландшафту", - говорится в сообщении.