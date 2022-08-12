Об этом сообщает Bloomberg.

В регионах западной, южной, центральной и восточной частей Англии официально объявили статус "засуха".

По данным британской метеослужбы, страна, обычно ассоциирующаяся с дождливой погодой, зафиксировала самый сухой июль с 1935 года.

"Теперь высокие температуры, которые мы испытываем, усилили давление на дикую природу и нашу водную среду", - заявил Харви Брэдшоу, глава Национальной группы по вопросам засухи.

При этом засуха затрагивает не только Англию. Данные на конец июля показывают, что 47% стран Европейского Союза находятся в пределах риска полной засухи, а 17% находятся на "тревожном уровне".

Хотя новый статус засухи в регионах Англии не обязательно повлечет за собой введение новых законов и правил, он все же свидетельствует о последствиях глобального потепления, причиной которого является массовое сжигание странами ископаемого топлива.

В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек

А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.

Сильная жара, охватившая Европу, неуклонно двигается к востоку. 21 июля Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы

В результате аномально высокой температуры воздуха, накрывшей Европу в последние дни, по состоянию на 22 июля погибли более 1700 человек в Испании и Португалии.

Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться

В Германии в восточных землях Бранденбург и Саксония утром 26 июля усилились лесные пожары, вызванные чрезвычайной засушливой погодой по всей Германии. Огонь охватил около 800 гектаров земли

В национальном парке Чешская Швейцария самый большой пожар десятилетия: огонь охватил территорию площадью 1000 гектаров

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb