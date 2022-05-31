В Англии обнаружили 71 новый случай обезьяньей оспы

Об этом пишет Guardian со ссылкой на данные британского органа общественного здоровья.

В Англии выявлен 71 новый случай обезьяньей оспы, а в целом здесь количество заболевших ею возросло до 172-х. Еще четыре случая зарегистрировали в Шотландии, два – в Северной Ирландии и один в Уэльсе.

В целом в Великобритании количество зарегистрированных случаев этого заболевания достигло 179-ти.

Британская власть призывает больных этим вирусом три недели ограничивать контакты домашними животными, а с другими людьми не контактировать до заживления кожи. Если человек проконтактировал с больным, он должен сам пойти на изоляцию на 21 день.

Рекомендации также указывают на то, что если человек, подозревающий у себя такое заболевание или оно уже диагностировано, должен выйти из дома для получения медицинской помощи, он должен прикрывать одеждой пораженные участки кожи и носить маску. Также запрещается пользоваться общественным транспортом в этом случае. Кроме того, таким людям следует избегать половых контактов.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы – тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боли в мышцах. Случаи заболевания вне региона часто связаны с поездками к неблагоприятной с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт с больным человеком или животным.

Напомним, Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.

В Аргентине (Латинская Америка) 23 мая зафиксировали первый случай обезьяньей оспы. До этого девять европейских стран зергистрировали заблолевания таким вирусом на своих териториях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb