В Амстердаме запретили круизные лайнеры, чтобы уменьшить количество туристов и предотвратить загрязнение
В Амстердаме совет запретил круизным лайнерам посещать центр города, чтобы ограничить количество туристов в столице и предотвратить загрязнение
Об этом сообщает BBC.
Отмечают, что власти города решили, что круизные лайнеры не отвечают амбициям Амстердама по устойчивому развитию. Принятое решение означает, что центральный круизный терминал на реке Эй у главного железнодорожного вокзала Амстердама закроют.
Кроме того, власти считают, что прохождение круизных лайнеров будет мешать планам строительства нового моста между историческим южным регионом и районом Норд. Он является центром проектов городского развития.
Еще одной причиной запрета называют борьбу с уровнем загрязнения воздуха в Амстердаме. Исследование, проведенное в одном крупном круизном лайнере 2021 года показало, что оно производило такой же уровень оксидов азота в день, что и 30 000 грузовиков.
Местные власти рассматривают вероятность определить другие места для причала круизов, дальше от центра города, однако окончательного решения по этому поводу еще не приняли.
Столица Нидерландов ежегодно привлекает 20 миллионов туристов.
- 18 июня в немецком Ростоке климатические активисты блокировали круизный лайнер Aida Diva, чтобы привлечь внимание к ущербу, который такие лайнеры наносят экологии.
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