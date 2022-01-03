В Амстердаме митинг против COVID-ограничений закончился столкновениями со стражами порядка

Об этом пишет DW .



Многие митингующие на Музейной площади в центре города не реагировали на требование полиции разойтись, из-за чего произошли столкновения протестующих и правоохранителей. По словам полицейских, когда несколько протестующих пытались прорвать блокаду возле Музейной площади, правоохранители получили ранения.



В полиции сообщили о 30 задержанных участниках акций. Им инкриминируют нарушение общественного порядка, жестокое обращение или несанкционированное хранение оружия. Местные власти отмечают, что вечером схватки стихли.



Относительно неразошедшихся митингующих применили подразделения конной полиции и служебных собак.



Столкновения начались во второй половине дня. Люди, одетые в белую одежду, скандировали: "Здесь не диктатура". Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала митингующих разойтись.



Часть протестующих прошла через центр города в район Вестерпарк, где приняла участие в санкционированном митинге правопопулистской партии "Форум за демократию".