В Амстердаме митинг против COVID-ограничений закончился столкновениями со стражами порядка
В Амстердаме 2 января около 10 тыс. человек собрались на протест против правительственных ограничений для борьбы с коронавирусом, переросшим в столкновения с полицией
Об этом пишет DW .
Многие митингующие на Музейной площади в центре города не реагировали на требование полиции разойтись, из-за чего произошли столкновения протестующих и правоохранителей. По словам полицейских, когда несколько протестующих пытались прорвать блокаду возле Музейной площади, правоохранители получили ранения.
В полиции сообщили о 30 задержанных участниках акций. Им инкриминируют нарушение общественного порядка, жестокое обращение или несанкционированное хранение оружия. Местные власти отмечают, что вечером схватки стихли.
Относительно неразошедшихся митингующих применили подразделения конной полиции и служебных собак.
Столкновения начались во второй половине дня. Люди, одетые в белую одежду, скандировали: "Здесь не диктатура". Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала митингующих разойтись.
Часть протестующих прошла через центр города в район Вестерпарк, где приняла участие в санкционированном митинге правопопулистской партии "Форум за демократию".
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