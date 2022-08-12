В Amnesty International осудили действия россиян на ЗАЭС
Правозащитная организация Amnesty International осудила расположение российских войск на Запорожской атомной электростанции
Свое заявление Amnesty International опубликовала в Twitter.
"Россия использует атомную электростанцию на Запорожье, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара, города, прилегающего к атомной станции, красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население", - говорится в заявлении.
- 4 августа международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
- Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.
- 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.
- Стало известно, что правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях
- Заместитель главы МИД Польши Пшидач подчеркнул , что отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию.
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