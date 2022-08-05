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В Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию, - правозащитник Яворский

5 августа, 2022 пятница
12:28
Общество Amnesty International

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал, что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию

Правозащитник поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Представители Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию, имеющую право на существование. Такие заявления россиян для них абсолютно не серьезны, они не могут поверить, что кто-то в современном мире может делать такие публичные заявления, атаковать такое большое государство как Украина и утверждать, что мы не должны существовать, что мы ошибка в истории", - отметил Яворский.

Эксперт добавил, что многие до сих пор не осознают, насколько война России против Украины жестока.

"Эксперты Amnesty International не осознают, насколько эта война жестока, всеобъемлющая и напоминает Вторую мировую. Когда они говорят о каких-то военных действиях, то представляют небольшие столкновения между двумя армиями. Им сложно представить, что в Европе идет война такого уровня жесткости, что в ежедневном режиме бомбятся города. В этом отрыве от контекста они не видят ужасов войны, поэтому они предполагают, что это мелочи", - заметил Владимир Яворский.

  • 4 августа неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Официальные представители Украины отрицают и называют заявление манипуляцией.
  • Украинский офис Amnesty International заявил, что не имеет отношения к подготовке этого отчета.
  • Министр обороны прокомментировал доклад правозащитной организации Amnesty International. Резников считает, что в материале авторы пытались уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, что, по его словам, "свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет".
  • Генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таким образом Amnesty International пытается амнистировать государство-террористку Россию.

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