В Америке продают Нобелевскую медаль главного редактора "Новой газеты": вырученные средства передадут украинским детям

Об этом пишет "Новая гезета. Европа".

Нобелевская медаль выставлена на продажу в нью-йоркском аукционном доме Heritage Auctions. Торги начались 1 июня, а завершатся 20-го. Собранные средства пойдут ЮНИСЕФ на миссию помощи украинским детям-беженцам и их семьям в Украине и за ее пределами.

"Больные украинские дети. Им намного труднее, чем нам. И потому нам не нужно жалеть себя. Мы поняли, что для того, чтобы помочь жертвам этой войны, можно и нужно отдать самое дорогое и самое значимое, что у тебя есть. И мы решили выставить на аукцион Нобелевскую медаль, золотую, известную, трудную", - заявил Муратов.

Напомним, ручку Байдена продали за 600 тыс. грн: деньги потратят на автомобили для ВСУ.

В Каннах на благотворительном вечере в поддержку украинской киноиндустрии собрали более 1,5 млн. грн.

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