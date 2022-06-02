В Америке продают Нобелевскую медаль главного редактора "Новой газеты": вырученные средства передадут украинским детям
Главный редактор "Новой газеты. Европа" и лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов выставил на аукцион свою медаль
Об этом пишет "Новая гезета. Европа".
Нобелевская медаль выставлена на продажу в нью-йоркском аукционном доме Heritage Auctions. Торги начались 1 июня, а завершатся 20-го. Собранные средства пойдут ЮНИСЕФ на миссию помощи украинским детям-беженцам и их семьям в Украине и за ее пределами.
"Больные украинские дети. Им намного труднее, чем нам. И потому нам не нужно жалеть себя. Мы поняли, что для того, чтобы помочь жертвам этой войны, можно и нужно отдать самое дорогое и самое значимое, что у тебя есть. И мы решили выставить на аукцион Нобелевскую медаль, золотую, известную, трудную", - заявил Муратов.
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