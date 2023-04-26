Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"На Капитолийском холме торжественно презентован двухпартийный проект резолюции нижней палаты представителей США "О позиции палаты представителей относительно условий победы Украины", - написала она в фейсбук.

В проекте резолюции подтверждается, что политика США состоит в том, чтобы Украина победила вторжение и восстановила свои международно признанные границы 1991 года. Нижняя Палата представителей считает, что мир после победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и других евроатлантических институтов, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.

Также речь идет о том, что США должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать выплату РФ репараций Украине, помощь мирового сообщества в восстановлении Украины, привлечь руководство РФ к ответственности за эту захватническую войну и восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжение.