В Америке представили проект резолюции о победе Украины в войне против России
В Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции нижней палаты представителей США "О позиции палаты представителей относительно условий победы Украины"
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"На Капитолийском холме торжественно презентован двухпартийный проект резолюции нижней палаты представителей США "О позиции палаты представителей относительно условий победы Украины", - написала она в фейсбук.
В проекте резолюции подтверждается, что политика США состоит в том, чтобы Украина победила вторжение и восстановила свои международно признанные границы 1991 года. Нижняя Палата представителей считает, что мир после победы Украины должен быть обеспечен путем интеграции Украины в НАТО и других евроатлантических институтов, что соответствует долгосрочной политике Соединенных Штатов.
Также речь идет о том, что США должны работать со своими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать выплату РФ репараций Украине, помощь мирового сообщества в восстановлении Украины, привлечь руководство РФ к ответственности за эту захватническую войну и восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ во время ее вторжение.
- Напомним, в США сообщили, что на одних танках Abrams будут обучать ВСУ, а другие должны прибыть на фронт до конца года.
- Также в Белом доме говорят, что российские военные с улучшением погодных условий могут пойти в наступление на нескольких участках фронта Украины, поэтому США хотят обеспечить Украину нужной помощью.
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