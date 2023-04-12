Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

"Мы не видели никаких признаков того, что Египет оказывает военную помощь России в виде летального оружия", – отметил Кирби.

Египет является важным партнером США в области безопасности и продолжает им оставаться, говорит он.