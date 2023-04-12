В Америке пока не видят признаков, чтобы Египет поставлял вооружение России
В Белом доме на сегодняшний день не видят признаков поставки вооружения Российской Федерации со стороны Египта
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
"Мы не видели никаких признаков того, что Египет оказывает военную помощь России в виде летального оружия", – отметил Кирби.
Египет является важным партнером США в области безопасности и продолжает им оставаться, говорит он.
- В секретных документах разведки США, которые "слили" в сеть, говорится, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал выработать 40 тыс. ракет для Российской Федерации, чтобы затем их отправить. Он якобы приказал должностным лицам хранить в тайне производство и отгрузку ракет, "чтобы избежать проблем с Западом". Однако The Washington Post отмечает, что "предоставление оружия России для войны в Украине стало бы потенциально взрывоопасным гамбитом для Египта, который, несмотря на углубление связей с Москвой, остается заинтересованным в партнерстве с США, которые в течение десятилетий предоставляют стране более 1 миллиарда долларов на год в виде пособия в области безопасности".
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