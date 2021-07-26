В американской Юте из-за пылевой бури столкнулись 20 авто: есть погибшие
По меньшей мере 7 человек погибли в масштабном ДТП в штате Юта, США, в результате пылевой бури
Об этом сообщает abc4.com , передает " Укринформ ".
В центральном округе Миллард, в штате Юта, столкнулись более 20 автомобилей.
Согласно информации местной полиции, ДТП на дороге были вызваны плохой видимостью из-за сильного ветра, который поднял в воздух тучи пыли и песка.
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В ДТП погибли 7 человек, еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Сейчас территория среднего запада и северо-востока США, где проживает около 90 млн американцев, начиная со среды, подвергается воздействию разрушительных ветров с силой торнадо, мощного града, ливней и наводнений.
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