В американской Юте из-за пылевой бури столкнулись 20 авто: есть погибшие

Об этом сообщает abc4.com , передает " Укринформ ".



В центральном округе Миллард, в штате Юта, столкнулись более 20 автомобилей.

Согласно информации местной полиции, ДТП на дороге были вызваны плохой видимостью из-за сильного ветра, который поднял в воздух тучи пыли и песка.



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В ДТП погибли 7 человек, еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.



Сейчас территория среднего запада и северо-востока США, где проживает около 90 млн американцев, начиная со среды, подвергается воздействию разрушительных ветров с силой торнадо, мощного града, ливней и наводнений.