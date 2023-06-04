Об этом пишет BBC .

Отмечается, что причиной этого решения стала жалоба родителей, считающих, что содержание книги для детей неприемлемо. В жалобе объясняется, что содержание Библии является "порнографическим по новому закону".

Речь идет о законе 2022 года, запрещающем "порнографические и непристойные" книги в школах. Ранее под этот запрет подпадали в основном книги, посвященные сексуальности и сексуальным ориентациям. Что касается запрещенной Библии, школьная администрация так и не объяснила, что именно считается пошлой, однако отметила, что книга не подлежит запрету 2022 года, а просто включает в себя "пошлые и непристойные", неуместные для младшего и среднего возраста. Для старших классов Библия пока не находится под запретом.

Представители школ заявили, что в настоящее время уже были изъяты 8 экземпляров Библии из школьных библиотек.

Издание объясняет, что ранее местные власти выступали против призывов к запрету Библии в младших классах, однако после новой жалобы объявили книгу "сложной для чтения в младшем возрасте".

"Традиционно в Америке Библию лучше читают и понимают дома, у домашнего очага, в семье", - написал в facebook представитель местных властей Кен Айвори.