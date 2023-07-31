Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что стрельба произошла около двух часов ночи. По начальной информации, тогда в городе Манси проходила "большая вечеринка".

Полиция города заявила в прессрелизе, что реальной угрозы для общины не было, правоохранители не сообщают, сколько именно людей были ранены.

Однако официальные лица мемориального госпиталя Health Ball при университете Индианы в Мансе сообщили Associated Press, что 19 пострадавшим оказали помощь в отделении неотложной помощи с травмами. Также по состоянию на утро понедельника более десяти остаются в больнице в стабилизированном состоянии.

Одного погибшего мужчину удалось идентифицировать – им оказался 30-летний Джозеф Боннер III.

Полиция отмечает, что из-за большого количества жертв и характера инцидента они обратились в несколько агентств за помощью. Среди оказавших помощь были полицейские из соседнего Итона. Начальник полиции Итона Джей Тернер назвал инцидент "массовой стрельбой".