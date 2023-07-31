В американском штате Индиана произошла стрельба на вечеринке: один человек погиб, 19 ранены
Массовая стрельба 30 июля на уличной вечеринке в американском городе Манси, штат Индиана, привела к гибели одного человека и по меньшей мере 19 раненых
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что стрельба произошла около двух часов ночи. По начальной информации, тогда в городе Манси проходила "большая вечеринка".
Полиция города заявила в прессрелизе, что реальной угрозы для общины не было, правоохранители не сообщают, сколько именно людей были ранены.
Однако официальные лица мемориального госпиталя Health Ball при университете Индианы в Мансе сообщили Associated Press, что 19 пострадавшим оказали помощь в отделении неотложной помощи с травмами. Также по состоянию на утро понедельника более десяти остаются в больнице в стабилизированном состоянии.
Одного погибшего мужчину удалось идентифицировать – им оказался 30-летний Джозеф Боннер III.
Полиция отмечает, что из-за большого количества жертв и характера инцидента они обратились в несколько агентств за помощью. Среди оказавших помощь были полицейские из соседнего Итона. Начальник полиции Итона Джей Тернер назвал инцидент "массовой стрельбой".
- Вечером 29 июля в нидерландском городе Роттердам среди участников летнего карнавала произошла стрельба. В больницу госпитализировали трех человек, среди которых – сам стрелок.
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