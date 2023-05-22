Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

Министр отметила, что придется сделать трудный выбор по выплатам американцам, если конгресс не повысит верхний предел долга в 31,4 триллиона долларов до того, как у казначейства закончатся наличные средства и оно будет вынуждено объявить дефолт.

"В своем последнем письме конгресса я указала, что мы ожидаем, что не сможем оплатить все наши счета в начале июня и, возможно, уже 1 июня. И я буду продолжать информировать конгресс, но я, конечно, не изменила свою оценку. Поэтому я думаю , что это жесткий крайний срок", – отметила она.

Издание напоминает, что президент США Джо Байден в воскресенье назвал последние предложения республиканцев на переговорах о повышении потолка госдолга "неприемлемыми", но подчеркнул, что готов сократить расходы вместе с налоговыми корректировками, чтобы достичь соглашения.

Он также добавил, что поговорит с Кевином Маккарти по дороге домой после встречи с лидерами стран Большой семерки в Хиросиме.

Зато отвечая на вопрос, сможет ли казначейство получить решение до 15 июня, до того, как закончатся наличные средства, Еллен ответила, что есть определенная неопределенность относительно точной даты x, но она сомневается, что денег хватит до 15 июня.

"Всегда существует неопределенность по налоговым поступлениям и расходам, поэтому трудно быть абсолютно уверенным в этом, но я оцениваю, что шансы достичь 15 июня, имея возможность оплатить все наши счета, достаточно низкие", - сказала она.

Кроме того, Еллен добавила, что применение поправки "не кажется чем-то, что можно было бы должным образом использовать в этих обстоятельствах, учитывая юридическую неопределенность вокруг этого и учитывая краткие временные рамки, которые у нас есть".

До 1 июня осталось менее двух недель, когда министерство финансов предупредило, что федеральное правительство может оказаться не в состоянии выплатить все свои долги. Это приведет к дефолту, который может повлечь за собой хаос на финансовых рынках и резкий рост процентных ставок в Америке.