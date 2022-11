Об этом сообщает CNBC.

Согласно отчету The New York Times, Amazon планирует уволить около 10 000 сотрудников на корпоративных и технологических должностях, начиная уже с этой недели. В свою очередь в The Wall Street Journal сообщили, что компания планирует уволить тысячи сотрудников.

Эти сокращения будут самыми большими в истории компании. Сообщается об увольнении менее 1% глобальной рабочей силы Amazon и 3% ее корпоративных сотрудников.

По состоянию на 31 декабря 2021 года у компании было 1,6 миллиона сотрудников.

В издании сообщают, что сезон предпраздничных покупок является критически важным для Amazon, и обычно это период, когда компания увеличивает количество персонала, чтобы удовлетворить спрос. Но Энди Джесси, занявший пост генерального директора в июле 2021 года, пытается сохранить средства, поскольку компания сталкивается с замедлением продаж и мрачной глобальной экономикой.

В последние месяцы Amazon закрыла свою службу телемедицины, прекратила производство проектора для видеозвонков для детей, закрыла все колл-центры в США, кроме одного, закрыла неэффективные сети физических лиц.

Amazon сообщила о неутешительной прибыли за третий квартал в октябре, который испугал инвесторов и повлек за собой падение акций более чем на 13%. Это стало первым случаем, когда рыночная капитализация Amazon упала ниже одного триллиона долларов с апреля 2020 года. Отчет стал вторым случаем в этом году, когда результаты Amazon были достаточными, чтобы вызвать двусмысленный процент распродаж. Распродажа продолжалась в течение нескольких дней после отчета и стер почти весь пандемический всплеск акций.

Акции Amazon упали примерно на 41% за год, что превышает падение индекса S&P 500 на 14%, и это самый плохой год с 2008 года.

4 ноября новый гендиректор компании Twitter Илон Маск приступил к сокращению работников.

9 ноября на сайте Meta опубликовали обращение Маркв Цукерберга, в котором он сообщил, что собирается уволить более 11 тыс. работников компании для повышения эффективности работы.

