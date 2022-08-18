В Алжире вспыхнули лесные пожары: погибли 26 человек
На Востоке Алжира 26 человек погибли в результате лесных пожаров
Об этом пишет Синьхуа .
По словам министра внутренних дел Алжира Камеля Бельджуда, 24 человека погибли из-за пожаров в провинции Эль-Тарф и еще двое - в Сетифе.
Перед этим пожарный департамент сообщил о 39 пожарах в 14 провинциях на Востоке Алжира, известном своими густыми лесами.
Спасатели до сих пор тушат огонь с помощью авиационных подразделений.
- 14 августа вышел из-под контроля лесной пожар в Испании. В результате эвакуировали 1,5 тыс. человек.
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