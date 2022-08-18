Об этом пишет Синьхуа .

По словам министра внутренних дел Алжира Камеля Бельджуда, 24 человека погибли из-за пожаров в провинции Эль-Тарф и еще двое - в Сетифе.

Перед этим пожарный департамент сообщил о 39 пожарах в 14 провинциях на Востоке Алжира, известном своими густыми лесами.

Спасатели до сих пор тушат огонь с помощью авиационных подразделений.

14 августа вышел из-под контроля лесной пожар в Испании. В результате эвакуировали 1,5 тыс. человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb