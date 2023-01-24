В Алжире разбился военный вертолет, три человека погибли
В результате крушения военного вертолета на севере Алжира, погибли трое членов его экипажа
Об этом сообщает Синьхуа .
Отмечается, что авиакатастрофа произошла в провинции Айн Дефла в 150 км к юго-западу от столицы страны.
По информации министерства обороны Алжира, авария произошла, когда МИ-171 выполнял тренировочный полет. Причины крушения пока неизвестны, продолжается расследование.
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