"В Альянс - пару лет и реформы": экс-глава МИДа Климкин оценил перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua .

"Я считаю, что реальный срок вступления, если мы будем очень амбициозно, последовательно выполнять все, что нужно для условий членства, - это 10-15 лет", - сказал Климкин.

Экс-министр отметил, что для членства в НАТО необходимы пару лет, реформы и приближение к стандартам.



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"Для этого нужно несколько лет. Есть возможность и необходимость адаптироваться к стандартам НАТО ... Английский нужно учить", - подытожил Климкин.