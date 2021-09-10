"В Альянс - пару лет и реформы": экс-глава МИДа Климкин оценил перспективы вступления Украины в ЕС и НАТО
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для вступления Украины в Европейский Союз понадобится 10-15 лет
Об этом он рассказал в комментарии LB.ua .
"Я считаю, что реальный срок вступления, если мы будем очень амбициозно, последовательно выполнять все, что нужно для условий членства, - это 10-15 лет", - сказал Климкин.
Экс-министр отметил, что для членства в НАТО необходимы пару лет, реформы и приближение к стандартам.
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"Для этого нужно несколько лет. Есть возможность и необходимость адаптироваться к стандартам НАТО ... Английский нужно учить", - подытожил Климкин.
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