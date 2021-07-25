В Алуште оккупанты запретили выступать уличным музыкантам
На фоне роста заболеваемости коронавирусом так называемые власти Алушты запретили уличным музыкантам играть в общественных местах
По мнению оккупантов, музыканты создают угрозу распространения COVID-19, собирая вокруг себя много зрителей, передает Еспресо.TV.
"Так называемые власти Алушты пояснили, что в настоящее время действует "указ" подконтрольного РФ "главы" Крыма Сергея Аксенова, в котором прописан запрет на проведение в Алуште культурно-массовых мероприятий. Поэтому выступления уличных артистов и запретили", - описывает ситуацию портал АРК .
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Следует отметить, что после аннексии полуострова россияне ввели там новые жесткие экономические правила для малого бизнеса и самозанятых лиц. К примеру, от каждого, кто сдает собственное жилье отдыхающим, независимо от объемов такой деятельности стали требовать уплаты налогов в госбюджет РФ. Для выявления таких лиц на входе в контролирующих и правоохранительных органов размещены ящики "обращений граждан".
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