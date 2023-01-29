В "Альпийском Лас-Вегасе" отказались запрещать казино: жители Лихтенштейна проголосовали на референдуме
На референдуме в воскресенье жители Лихтенштейна подавляющим большинством голосов отклонили предложение запретить деятельность казино в этом микрогосударстве на Западе Европы, которое неформально называют "Альпийским Лас-Вегасом"
Об этом сообщило издание Reuters.
Стало известно, что в референдуме приняли участие 70% из менее 40 тысяч жителей Лихтенштейна. Из них 73% выступили против запрета, остальные 27% – поддержали его.
Также добавляется, что референдум и подписи, необходимые для его проведения, были инициированы группой давления IG Volksmeinung, созданной для борьбы с потоком казино и зависимостью от азартных игр.
Там утверждают, что игровая индустрия грозит имиджу страны, который начал восстанавливаться после того, как начало смягчаться законодательство о банковской тайне и страна выбыла из "черного списка" налоговых гаваней.
- 18 ноября стало известно, что СБУ заблокировала масштабное онлайн-казино, созданное россиянами вместе с украинцами. Благодаря бизнесу злоумышленники перечислили в РФ около 3 млрд гривен.
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