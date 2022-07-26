В Альпах ледники тают с рекордной за 60 лет скоростью из-за глобального потепления, - Reuters,
Ледники в Альпах в этом году могут потерять наибольшую массу льда примерно за 60 лет от начала ведения наблюдений за ними
Об этом говорится в данных, полученных агентством Reuters.
Сообщается, что ученые определяют, насколько ледник уменьшается за год, наблюдая разницу между тем, сколько снега выпало зимой и сколько льда тает летом.
Прошлая зима принесла малое количество снегопадов. Затем Альпы пережили две сильные волны жары в начале лета – в том числе одну в июле, когда температура достигла около 30 по Цельсию в швейцарском горном селе Церматт.
Во время этого зноя замерзание воды измерили на рекордной высоте – 5184 метра. Это выше высоты Монблана. Обычно летом уровень замерзания воды составляет 3000-3500 метров.
Интересно, что большинство горных ледников в мире являются остатками последнего ледникового периода. Они отступают из-за изменения климата и глобального потепления. Но ледники в Европейских Альпах особенно уязвимы, поскольку они меньше и имеют относительно небольшой ледяной покров.
Температура в Альпах повышается примерно на 0,3 °C за десятилетие, а это примерно вдвое быстрее, чем в среднем по всему миру.
- Напомним, в Испании и Португалии в результате аномальной жары погибли 1700 человек
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