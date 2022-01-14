Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир В Алматы задержали уже более двух тысяч протестующих

В Алматы задержали уже более двух тысяч протестующих

14 января, 2022 пятница
11:30
Мир Внутри акимата Алматы

По состоянию на 14 января в казахстанском городе Алматы силовики задержали 2159 участников акций протеста

Об этом сообщает NUR.KZ.

Издание отмечает, что за сутки силовики задерживали протестующих в Жетисусском и Науризбайском районах города.

"Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов", - говорится в сообщении.

Так, на пульт 102 поступило 754 сообщения от алматинцев, еще 175 горожан обратились в call-центр комендатуры.

  • Напомним, 5 января на фоне массовых протестов в столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение до 19 января. С 23:00 до 7:00 в городе будет действовать комендантский час.
  • По состоянию на 11 января количество задержанных протестующих в Казахстане составило 9900 человек.
  • С момента введения на фоне массовых протестов режима ЧП было возбуждено 6 966 административных дел.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
задержание
чрезвычайное положение
Читайте также:
Роман Безсмертний
12 января, 2022 среда
"Граничит с госизменой": Бессмертный предположил, что вагнергейт и выдача Цемаха являются выполнением тайных соглашений Зеленского с россиянами, заключенных в Омане
російські танки
12 января, 2022 среда
"По несколько поездов в неделю или даже в день": Россия отправляет технику из Восточного военного округа в западном направлении, - расследователи СIТ
путін шойгу автомат
12 января, 2022 среда
"Путин теперь не будет чувствовать спокойный тыл": экс-нардеп Ильенко предположил, что РФ будет терять ресурсы из-за попыток контролировать Казахстан
Киев
+3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.83
    Покупка 27.83
    Продажа 28.1
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
14 января
14:57
Обновлено
хакер
В ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты
14:32
В Великобритании требуют отставки премьера из-за вечеринок накануне похорон принца Филиппа
14:18
Украинская спортивная драма "С завязанными глазами" вышла онлайн
14:11
Эксклюзив
Хакерская атака на правительственные сайты - это спецоперация Российской Федерации, - эксперт
14:05
Сергей Шкарлет
В Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 92% педагогов, - Шкарлет
14:03
Минобороны впервые сформирует кадровый резерв для продвижения по службе
14:02
Эксклюзив
Сергей Лавров
Виталий Портников: Лавров продолжает запугивать Запад
14:00
Наталья Диденко
В Украину идут похолодание, штормовой ветер и гололедица, - синоптик Наталья Диденко
13:58
Футболист сборной Бразилии перешел в "Шахтер" за 12 млн евро
13:45
Судья не рассмотрел ходатайство о мере пресечения Порошенко, следователи ждут его возвращения 17 января, - ГБР
13:43
Игорь Кузин
Возобновляет эффективность COVID-вакцины, - Минздрав объяснил, для чего нужна бустерная доза
13:33
Хакеры КНДР похитили $400 млн криптовалюты за 2021 год, - Chainalysis
13:25
Харьков
Полиция: в Харькове за сутки "минировали" 234 объекта
13:23
Кибератака на украинские госсайты - самая мощная за 4 года, - Госспецсвязи
13:22
Под Харьковом произошло массовое ДТП: госпитализированы двое взрослых и 6-летний ребенок
13:11
ГБР
Брали взятки у раненых на Донбассе военных: ГБР сообщило о подозрениях злоумышленникам
12:59
россия
Российские спецслужбы готовят провокации, чтобы обвинить в этом Украину, - разведка
12:54
ОАСК
ОАСК открыл еще одно производство по иску Януковича
12:52
россия хакер
Как Россия хакнула Зе-власть. И при чем здесь выборы через "Дию"
12:45
Лавров
Лавров назвал деятельность инструкторов НАТО на Донбассе новой "красной линией"
12:35
Хосеп Боррель
ЕС осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений, предлагает помощь
12:30
вакцина
Украина разрешила испытания лекарства от коронавируса
12:15
таблетки Merck
В Индонезии разрешили COVID-таблетки Merck для экстренного использования
12:12
Илон Маск
Tesla начала продавать ряд товаров за криптовалюту Dogecoin
12:10
Новак Джокович
Лучший теннисист планеты Джокович готовится к депортации из Австралии, его визу вторично аннулировали
11:55
Перевозил мигрантов: в Польше близ границы с Беларусью задержали украинца
11:55
Британская группа Muse выпустила клип, снятый украинской командой в Киеве
11:38
Енс Столтенберг
Украина и Грузия станут членами НАТО, но сроки пока не установлены, - Столтенберг
11:34
В феврале авиакомпания Ryanair отменит несколько рейсов из Украины
11:20
Лавров
НАТО "втягивает в свои ряды" Украину и скандинавские страны, - глава МИД России
11:12
Обновлено
хакер
Утечки персональных данных не было, - Госспецсвязи о хакерской атаке на правительственные сайты
11:11
Йенс Столтенберг
Столтенберг: в случае повторного нападения РФ на Украину возможно увеличение войск НАТО на восточном фланге
11:01
"Будут оборонять" побережье от атак врага: РФ начала в оккупированном Крыму учения противокорабельных ракетных комплексов
10:50
Пытался ввезти кокаин почти на 10 млн грн: в Украине приговорили к 6 годам заключения иностранца
10:31
Энтони Блинкен
Мы не ожидали прорывов от переговоров с РФ, - Блинкен
10:31
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
10:30
Петр Порошенко
В Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко, - евродепутат
10:08
Денисова обратилась в Международный комитет Красного креста с просьбой срочно посетить политзаключенных Хараберюшей и способствовать немедленной госпитализации
09:47
Херсонская область вышла из "оранжевой" зоны карантина
09:30
вакцинация
ЮНИСЕФ: в декабре некоторые бедные страны отказались от более 100 млн доз COVID-вакцины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV