В Алматы задержали уже более двух тысяч протестующих
По состоянию на 14 января в казахстанском городе Алматы силовики задержали 2159 участников акций протеста
Об этом сообщает NUR.KZ.
Издание отмечает, что за сутки силовики задерживали протестующих в Жетисусском и Науризбайском районах города.
"Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов", - говорится в сообщении.
Так, на пульт 102 поступило 754 сообщения от алматинцев, еще 175 горожан обратились в call-центр комендатуры.
- Напомним, 5 января на фоне массовых протестов в столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение до 19 января. С 23:00 до 7:00 в городе будет действовать комендантский час.
- По состоянию на 11 января количество задержанных протестующих в Казахстане составило 9900 человек.
- С момента введения на фоне массовых протестов режима ЧП было возбуждено 6 966 административных дел.
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