В Алматы задержали уже более двух тысяч протестующих

Об этом сообщает NUR.KZ.



Издание отмечает, что за сутки силовики задерживали протестующих в Жетисусском и Науризбайском районах города.



"Всего задержано 2159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3112 боеприпасов", - говорится в сообщении.



Так, на пульт 102 поступило 754 сообщения от алматинцев, еще 175 горожан обратились в call-центр комендатуры.

Напомним, 5 января на фоне массовых протестов в столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение до 19 января. С 23:00 до 7:00 в городе будет действовать комендантский час.

По состоянию на 11 января количество задержанных протестующих в Казахстане составило 9900 человек.

С момента введения на фоне массовых протестов режима ЧП было возбуждено 6 966 административных дел.