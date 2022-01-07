В Алматы в ходе акций протеста задержали более 100 человек
Официальный представитель коменданта Алматы заявил о задержании 100 человек, в том числе - 30 "мародеров"
Об этом пишет ORDA.
"В Алматы задержаны более 70 боевиков и 30 мародеров", - сообщает издание.
Кроме того, в ORDA отмечают, что продолжается защита 1-й и 7-й больниц в микрорайоне Калкаман.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
- В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- В МИД Украины заявили, что в Казахстане застряло более 40 наших граждан.
- Парламент Таджикистана разрешил направить военных в Казахстан.
- В МВД Казахстана сообщили о ликвидации 26 "преступников".
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