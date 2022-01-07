В Алматы в ходе акций протеста задержали более 100 человек

Об этом пишет ORDA.



"В Алматы задержаны более 70 боевиков и 30 мародеров", - сообщает издание.



Кроме того, в ORDA отмечают, что продолжается защита 1-й и 7-й больниц в микрорайоне Калкаман.

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