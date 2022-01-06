В Алматы протестующие совершили погром пяти телеканалов

Об этом сообщает гостелеканал "Взятка 24", передает Sputnik Азербайджан.



По данным телеканала, нападению подверглись зданию каналов "МИР", "Казахстан", "Взятка", "Евразия" и "КТК".



"Во время нападения пострадал один сотрудник телеканала "Казахстан", он получил легкие травмы - отмечается в сообщении.



По информации издания, нападавшие повредили технику и украли видеокамеры. На месте работают пожарные.





"Взятка 24" передает, что число погибших полицейских выросло до 13, двое из них были найдены с отсеченными головами. Всего пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов. "Взятка 24" передает, что число погибших полицейских выросло до 13, двое из них были найдены с отсеченными головами. Всего пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов.