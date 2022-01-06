В Алматы протестующие совершили погром пяти телеканалов
Протестующие в Алматы напали на офисы пяти телеканалов. Они повредили аппаратуру и украли видеокамеры
Об этом сообщает гостелеканал "Взятка 24", передает Sputnik Азербайджан.
По данным телеканала, нападению подверглись зданию каналов "МИР", "Казахстан", "Взятка", "Евразия" и "КТК".
"Во время нападения пострадал один сотрудник телеканала "Казахстан", он получил легкие травмы - отмечается в сообщении.
По информации издания, нападавшие повредили технику и украли видеокамеры. На месте работают пожарные.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией, в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.
- Сообщается о первой жертве среди протестующих, а США закрыло консульство в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Президент Казахстана распорядился создать следственную группу для наказания протестующих.
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