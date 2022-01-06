В Алматы не было сопротивления протестующим, со стороны силовиков восемь убитых, в столице все спокойно, - журналист о ситуации в Казахстане

Об этом он заявил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Если говорить о столице, то в Нур-Султане все спокойно, нет никаких митингов и сообщений о том, что где-то люди собираются. На улицах можно встретить усиленные отряды полиции, военизированную охрану, то есть это люди с оружием, с автоматами. Их очень много в административном центре, в районе здания министерств - большое здание, где собраны все главные ведомства Казахстана, за которым находится резиденция президента Касим-Жомарта Токаева, который, вероятно, находится там и сейчас", - отметил Хаиргельдин.

Журналист подчеркнул, что именно вокруг здания министерств и резиденции президента собран самый большой массив охраны: ограждающие барьеры, автомобили, несколько редутов вооруженных бойцов спецназа.

"Два дня назад в районе "рынка Артема" были массовые протесты, в которых участвовало несколько сотен людей, но жестких столкновений с полицией не было. Были задержания, около 200 человек задержали и отправили в отделение полиции, но все это, по сравнению с тем, что происходит по всей стране, можно назвать достаточно спокойным ходом событий. С тех пор никаких собраний или митингов в столице нет", - отметил Хаиргельдин.

Журналист также добавил, что, по сравнению со столицей Нур-Султаном, в Алматы возникают митинги и даже сейчас именно этот город является горячей точкой Казахстана.

"Интернет-связь по стране, за исключением Алматы, восстановили только сейчас, и новой информации о ситуации в городе нет. В эфире гостелеканала президент Токаев сообщил, что за время протестов только в Алматы пострадали 500 человек. По официальной информации, 8 человек со стороны силовиков убиты. Но, по словам очевидцев и наших знакомых, это число может быть значительно большим. В Алматы также очень много сожженных автомобилей и административных зданий", - отметил Хаиргельдин.

По словам журналиста, по поводу введения миротворцев мнения казахстанцев расходятся: одни считают, что это наиболее практичный способ разрядить ситуацию, особенно в Алматы; другая часть народа боится повторения судьбы соседних республик, когда под видом миротворческих сил были приняты кардинальные решения по поводу целостности этих же государств.

"Об обострении ситуации в Алматы, почему так свободно чувствуют себя те, кто называет себя протестующими, и грабят магазины, по словам очевидцев, в городе нет ни полиции, ни военных структур, никаких силовиков. По сути, те, кто штурмовал админздания, не встречали никакого сопротивления. В Алматы также сожжены здания, студии нескольких республиканских телеканалов, из-за чего сейчас остановлено их вещание", - добавил Хаиргельдин.