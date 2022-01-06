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В Алматы не было сопротивления протестующим, со стороны силовиков восемь убитых, в столице все спокойно, - журналист о ситуации в Казахстане

6 января, 2022 четверг
16:43
Мир Протесты Казахстан

Журналист из Казахстана Даурен Хаиргельдин рассказал о ситуации в стране, которую всколыхнули массовые протесты

Об этом он заявил в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Если говорить о столице, то в Нур-Султане все спокойно, нет никаких митингов и сообщений о том, что где-то люди собираются. На улицах можно встретить усиленные отряды полиции, военизированную охрану, то есть это люди с оружием, с автоматами. Их очень много в административном центре, в районе здания министерств - большое здание, где собраны все главные ведомства Казахстана, за которым находится резиденция президента Касим-Жомарта Токаева, который, вероятно, находится там и сейчас", - отметил Хаиргельдин.

Журналист подчеркнул, что именно вокруг здания министерств и резиденции президента собран самый большой массив охраны: ограждающие барьеры, автомобили, несколько редутов вооруженных бойцов спецназа.

"Два дня назад в районе "рынка Артема" были массовые протесты, в которых участвовало несколько сотен людей, но жестких столкновений с полицией не было. Были задержания, около 200 человек задержали и отправили в отделение полиции, но все это, по сравнению с тем, что происходит по всей стране, можно назвать достаточно спокойным ходом событий. С тех пор никаких собраний или митингов в столице нет", - отметил Хаиргельдин.

Журналист также добавил, что, по сравнению со столицей Нур-Султаном, в Алматы возникают митинги и даже сейчас именно этот город является горячей точкой Казахстана.

"Интернет-связь по стране, за исключением Алматы, восстановили только сейчас, и новой информации о ситуации в городе нет. В эфире гостелеканала президент Токаев сообщил, что за время протестов только в Алматы пострадали 500 человек. По официальной информации, 8 человек со стороны силовиков убиты. Но, по словам очевидцев и наших знакомых, это число может быть значительно большим. В Алматы также очень много сожженных автомобилей и административных зданий", - отметил Хаиргельдин.

По словам журналиста, по поводу введения миротворцев мнения казахстанцев расходятся: одни считают, что это наиболее практичный способ разрядить ситуацию, особенно в Алматы; другая часть народа боится повторения судьбы соседних республик, когда под видом миротворческих сил были приняты кардинальные решения по поводу целостности этих же государств.

"Об обострении ситуации в Алматы, почему так свободно чувствуют себя те, кто называет себя протестующими, и грабят магазины, по словам очевидцев, в городе нет ни полиции, ни военных структур, никаких силовиков. По сути, те, кто штурмовал админздания, не встречали никакого сопротивления. В Алматы также сожжены здания, студии нескольких республиканских телеканалов, из-за чего сейчас остановлено их вещание", - добавил Хаиргельдин.

  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержаны более 200 человек.
  • На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
  • В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение.
  • Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
  • Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
  • Сообщается о первой жертве среди протестующих, а США закрыло консульство в стране.
  • 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
  • Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
  • В четверг, 6 января, все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
  • Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
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Комментарий с Анжеликой Сизоненко
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