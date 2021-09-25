В Алматы наемник "ДНР" набрал кредитов и устроил массовое убийство

Соответствующее сообщение появилось на сайте главы казахстанского государства сегодня, 25 сентября 2021, информирует Еспресо.TV .



Трагедия произошла вечером 20 сентября, когда около 17.20 владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак открыл огонь из охотничьего ружья. Он стрелял по людям, которые прибыли выполнять решение суда о выселении.



Как следствие, алматинский стрелок убил пятерых человек: двух полицейских, работника исполнительной службы, нового владельца и свидетеля-понятого.







Позже полиция без применения оружия задержала подозреваемого.



Им оказался 54-летний гражданин Казахстана российского происхождения Игорь Дужнов. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.



Как стало известно, спор за этот дом возник из-за невыплаты кредита. Он был взят в банке под залог данной недвижимости. После этого дом перешел в собственность финансовой организации, а затем был продан частному лицу, приводит подробности Tengri News .



Из открытых источников известно, что за деньги Кремля Дужнов воевал против украинской армии на Донбассе.



"Ветеран" ополчения "ЛДНР Игорь Дужнов, проживающего в Алматы, набрал долгов и не стал отдавать.



Когда к нему пришли правоохранители, чтобы арестовать имущество - он застрелил 5 человек.



Устроена Россией на Донбассе бандитская клоака теперь распространяет вирус смерти на все постсоветское пространство. И расхлебывать последствия придется еще очень долго ", - прокомментировал ситуацию известный донецкий журналист Денис Казанский , который сейчас живет и работает в Киеве.



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