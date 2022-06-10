Об этом сообщает российское издание РБК.

По информации СМИ РФ, в "Альфа-Груп" опровергли информацию о попытке соучредителя консорциума и одного из богатейших людей РФ Михаила Фридмана получить украинское гражданство и перевести свои активы в Украину.

В то же время, накануне украинский Forbes со ссылкой на главу Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова сообщил о том, что Фридман сейчас консультируется с украинскими властями относительно получения гражданства и перерегистрации имущества.

"Никаких переговоров по этой теме не было, информация не соответствует действительности", - заявил представитель "Альфа-Групп".

Напомним, по данным председателя главы НАПК Новикова, российский олигарх Фридман делает попытки получить украинское гражданство и перерегистрировать свои активы в Украине.

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