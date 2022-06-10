В Альфа-групп отрицают попытку Фридмана получить украинское гражданство, - росСМИ
Представители российского финансово-инвестиционного консорциума полностью отрицают информацию о попытке их учредителя получить гражданство Украины
Об этом сообщает российское издание РБК.
По информации СМИ РФ, в "Альфа-Груп" опровергли информацию о попытке соучредителя консорциума и одного из богатейших людей РФ Михаила Фридмана получить украинское гражданство и перевести свои активы в Украину.
В то же время, накануне украинский Forbes со ссылкой на главу Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова сообщил о том, что Фридман сейчас консультируется с украинскими властями относительно получения гражданства и перерегистрации имущества.
"Никаких переговоров по этой теме не было, информация не соответствует действительности", - заявил представитель "Альфа-Групп".
- Напомним, по данным председателя главы НАПК Новикова, российский олигарх Фридман делает попытки получить украинское гражданство и перерегистрировать свои активы в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное