В Александрии демонтировали бюст Максима Горького
В городе Александрия Кировоградской области демонтировали бюст русского, позже советского, писателя Максима Горького
Об этом в субботу, 13 августа, сообщил городской голова Александрии Сергей Кузьменко.
"Сегодня на территории ОУЗ №2 коммунальные службы демонтировали бюст Максима Горького", - сказал он.
По данным Общественного, памятник будут хранить на территории предприятия до соответствующего решения городских властей.
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