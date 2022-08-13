В Александрии демонтировали бюст Максима Горького

Об этом в субботу, 13 августа, сообщил городской голова Александрии Сергей Кузьменко.

"Сегодня на территории ОУЗ №2 коммунальные службы демонтировали бюст Максима Горького", - сказал он.

По данным Общественного, памятник будут хранить на территории предприятия до соответствующего решения городских властей.

1 августа Зеленский ответил на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе. Президент направил этот вопрос на рассмотрение местных депутатов.

4 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что правительство согласилось убрать советские памятники. Срок исполнения решения будет зависеть от логистики.

8 августа власти Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", подаренный СССР.

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