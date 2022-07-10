В оккупированном Алчевске пожар, раздались взрывы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Алчевск и Перевальск. ВСУ разъярили склады оккупантов в глубоком тылу. Все готовы к деоккупации? Слава Украине. Слава ВСУ", - говорится в сообщении twitter-аккаунта Алчевск UA.

Жители Алчевска тоже опубликовали в сети ролики, где видно, что в городе сильный пожар.

За день, 9 июля, украинские защитники уничтожили 3 склада с боеприпасами на временно оккупированных территориях.

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