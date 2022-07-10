В оккупированном Алчевске пожар, раздались взрывы
В ночь с 9 на 10 июля во временно оккупированном Алчевске раздались взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Алчевск и Перевальск. ВСУ разъярили склады оккупантов в глубоком тылу. Все готовы к деоккупации? Слава Украине. Слава ВСУ", - говорится в сообщении twitter-аккаунта Алчевск UA.
Жители Алчевска тоже опубликовали в сети ролики, где видно, что в городе сильный пожар.
- За день, 9 июля, украинские защитники уничтожили 3 склада с боеприпасами на временно оккупированных территориях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное