В Албании заявили об опасности для стран Западных Балкан из-за влияния РФ
Российское влияние на Западных Балкан является реальной опасностью, следовательно, нужно активнее продвигать европейскую интеграцию
Об этом заявил премьер-министр Албании Эдди Рама.
"В Албании никто больше не хочет знать о России, потому что у них был Сталин до 90-х годов. Они избавились от его раньше, теперь он входит через заднюю дверь, поэтому регион должен держаться вместе и оставаться вместе", - заявил он.
По словам Рамы, российское влияние очень реально во многих странах Западных Балкан, это представляет большую опасность, а значит, нужно активнее продвигать европейскую интеграцию. Он также добавил, что Сербия должна присоединиться к общей политике по отношению к России.
"Мы должны быть вместе, очень важно, чтобы Сербия участвовала пока, а не полностью, когда мы говорим о санкциях", – сказал премьер-министр Албании.
- 1 декабря правительство Сербии назначило новым руководителем разведки пророссийского политика Александра Вулина. Известно, что в должности главы МИД Вулин в августе 2022 года посетил Москву. Он был одним из немногих европейских политиков, посетивших Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом, министр иностранных дел показал отказ Сербии присоединиться к западным санкциям против России.
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