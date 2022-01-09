В Албании раскололась Демпартия. Не обошлось без полицейских водометов и слезоточивого газа

Подробности со ссылкой на Euronews рассказывает Еспресо.TV.



"Потребовалось вмешательство полиции для разгона сотен демонстрантов, захвативших штаб-квартиру Демократической партии", - говорится в сообщении.



Конфликт возник на фоне противоречий между партийными лидерами.



В операции были задействованы сотни полицейских, которые применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.





Офис штурмовали люди бывшего главы партии Сали Бериши, пытающегося лишить власти своего бывшего ставленника Люльзима Башу, называя того "заложником" албанского премьер-министра Эри Рамы.



Баша изгнал Беришу из парламентской фракции в сентябре, после обвинений США в том, что политик, будучи главой правительства Албании (2005-2013), якобы был замешан в коррупционных махинациях, используя свою власть в собственных интересах и с целью обогатить своих политических союзников. и членов его семьи.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Офис штурмовали люди бывшего главы партии Сали Бериши, пытающегося лишить власти своего бывшего ставленника Люльзима Башу, называя того "заложником" албанского премьер-министра Эри Рамы.Баша изгнал Беришу из парламентской фракции в сентябре, после обвинений США в том, что политик, будучи главой правительства Албании (2005-2013), якобы был замешан в коррупционных махинациях, используя свою власть в собственных интересах и с целью обогатить своих политических союзников. и членов его семьи.