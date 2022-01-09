В Албании раскололась Демпартия. Не обошлось без полицейских водометов и слезоточивого газа
Раскол в Демократической партии Албании, крупнейшей оппозиционной силе страны, привел к массовым протестам и попыткам захвата ее штаб-квартиры
Подробности со ссылкой на Euronews рассказывает Еспресо.TV.
"Потребовалось вмешательство полиции для разгона сотен демонстрантов, захвативших штаб-квартиру Демократической партии", - говорится в сообщении.
Конфликт возник на фоне противоречий между партийными лидерами.
В операции были задействованы сотни полицейских, которые применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ.
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