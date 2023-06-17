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В Албании правительство поддержало легализацию каннабиса

17 июня, 2023 суббота
00:28
Медицина

Совет министров Албании в пятницу поддержал законопроект, потенциально легализующий использование каннабиса в медицинских и промышленных целях.

Об этом сообщает Balkan Insight.

Министерство здравоохранения Албании Огерта Манастырлиу заявило, что в скором времени будет создано агентство, которое будет контролировать процесс легализации каннабиса в стране.

"Целью этого законопроекта является регулирование и гарантирование процесса контроля и надзора за выращиванием, производством, переработкой и экспортом каннабиса, его побочных продуктов и конечной продукции", – заявила Манастырлиу в пятницу.

Решение о легализации каннабиса в Албании приняли после инициированного премьер-министром Эди Рамой "Национального опроса", раскритикованного за то, что он не является независимым. Согласно результатам, 61% албанцев поддерживают такой шаг.

Албания имеет длительную историю незаконного выращивания и торговли каннабисом после падения коммунистического режима. Село Лазарат на юге страны долгое время считалось неформальной "европейской столицей выращивания конопли".

Выращивание каннабиса до сих пор остается острой проблемой в Албании, а действующее правительство Эди Рамы обвиняют в сотрудничестве с наркоторговцами.

  • Напомним, 13 июля 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект о медицинском каннабисе, вернув документ на доработку.
  • Народный депутат Николай Княжицкий отмечал , что в законопроекте о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли.
  • В ноябре 2021 года законопроект о медицинском каннабисе вынесли на общественное обсуждение.
  • В июне 2022 года Правительство поддержало легализацию медицинского каннабиса в Украине.

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