В Албании митингующие пытались захватить здание парламента во время массовых протестов
Оппозиционеры в Албании в понедельник, 13 февраля, вышли на протесты, чтобы добиться отставки правительства, и попытались захватить парламент
Об этом информирует AP .
Демонстрацию организовала Демократическая партия бывшего президента Албании и премьер-министра Сали Бериши и Партия свободы бывшего президента Илира Мэтты. В акции протеста приняли участие сотни человек. Их оттеснила полиция при попытке штурмом захватить здание парламента.
Депутаты от Демократической партии во время митинга сорвали заседание парламента и потребовали отставки правительства. Бериша и другие законодатели заняли трибуну и засвистели, чтобы заглушить всех, кто пытался выступить. После этого спикер парламента завершил заседание, в ходе которого не обсудили ни одного из вопросов повестки дня.
"Народ будет говорить", - сказал Бериша после выхода из зала парламента и пообещал, что протесты продолжат позже.
Оппозиция обвиняет Социалистическую партию премьер-министра Эди Рамы в коррупции и связях с организованной преступностью. Также Раму считают ответственным за бегство молодых албанцев, уехавших искать работу за границу.
Издание отмечает, что демонстранты бросали перед входом в парламент дымовые шашки и файеры. О задержанных или пострадавших информация не поступала.
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