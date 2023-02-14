В Албании митингующие пытались захватить здание парламента во время массовых протестов

Об этом информирует AP .

Демонстрацию организовала Демократическая партия бывшего президента Албании и премьер-министра Сали Бериши и Партия свободы бывшего президента Илира Мэтты. В акции протеста приняли участие сотни человек. Их оттеснила полиция при попытке штурмом захватить здание парламента.

Депутаты от Демократической партии во время митинга сорвали заседание парламента и потребовали отставки правительства. Бериша и другие законодатели заняли трибуну и засвистели, чтобы заглушить всех, кто пытался выступить. После этого спикер парламента завершил заседание, в ходе которого не обсудили ни одного из вопросов повестки дня.

"Народ будет говорить", - сказал Бериша после выхода из зала парламента и пообещал, что протесты продолжат позже.

Оппозиция обвиняет Социалистическую партию премьер-министра Эди Рамы в коррупции и связях с организованной преступностью. Также Раму считают ответственным за бегство молодых албанцев, уехавших искать работу за границу.

Издание отмечает, что демонстранты бросали перед входом в парламент дымовые шашки и файеры. О задержанных или пострадавших информация не поступала.