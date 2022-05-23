В акваторию Черного моря вошел российский фрегат "Адмирал Макаров"

Об этом передает представитель Одесской ОВА Сергей Братчук и ОК "Юг" .

Ночь в Одессе и области под сигналами воздушной тревоги, но без обстрелов.

В Черном море враг пытается закрепиться на острове Змеиный, стягивая туда необходимую технику, прежде всего, средства ПВО.

"Также в Черном море происходит перегруппировка и маневрирование соответствующих сил Черноморского флота РФ. К ним также присоединился фрегат "Адмирал Макаров". Я надеюсь, что он присоединится к флешмобу, который в свое время объявил экипаж крейсеру Москва", - подчеркнул Братчук.

По сообщению ОК "Юг", в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 крупных десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается.

Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.

18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский крейсер "Москва" был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .

А ВСУ обнародовали фрагмент переговоров по подбитому крейсеру "Москва".

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