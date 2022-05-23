В акваторию Черного моря вошел российский фрегат "Адмирал Макаров"
В Черном море происходит перегруппировка и маневрирование сил Черноморского флота РФ, к ним присоединился фрегат "Адмирал Макаров"
Об этом передает представитель Одесской ОВА Сергей Братчук и ОК "Юг" .
Ночь в Одессе и области под сигналами воздушной тревоги, но без обстрелов.
В Черном море враг пытается закрепиться на острове Змеиный, стягивая туда необходимую технику, прежде всего, средства ПВО.
"Также в Черном море происходит перегруппировка и маневрирование соответствующих сил Черноморского флота РФ. К ним также присоединился фрегат "Адмирал Макаров". Я надеюсь, что он присоединится к флешмобу, который в свое время объявил экипаж крейсеру Москва", - подчеркнул Братчук.
По сообщению ОК "Юг", в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 крупных десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается.
- Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".
- Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .
- 16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.
- 18 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский крейсер "Москва" был поражен двумя противокорабельными ракетами "Нептун" .
- А ВСУ обнародовали фрагмент переговоров по подбитому крейсеру "Москва".
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