В акватории Черного моря ВСУ сбили российский истребитель Су-30
26 февраля в акватории Черного моря Воздушные Силы ВСУ сбили российский истребитель Су-30
Об этом сообщает пресс-центр Командования Воздушных Сил ВСУ.
"В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ", - говорится в сообщении.
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