В акватории Черного моря российские корабли находятся в боевой готовности, - Генштаб ВСУ
С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, передаёт Еспресо.TV.
"Продолжаются восемнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Ведутся оборонные бои, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизации задачи территориальной обороны", - говорится в сообщении.
Также группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.
По данным Генштаба, с начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог и захвате города Николаева, а также не оставляет попыток захвата города Мариуполя.
Кроме того, оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.
При этом враг также активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.
"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника. В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству", - отметили в Генштабе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное