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Главная война с Россией В акватории Черного моря российские корабли находятся в боевой готовности, - Генштаб ВСУ

В акватории Черного моря российские корабли находятся в боевой готовности, - Генштаб ВСУ

13 мартa, 2022 воскресенье
19:05
война с Россией

С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, передаёт Еспресо.TV.

"Продолжаются восемнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Ведутся оборонные бои, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизации задачи территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Также группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

По данным Генштаба, с начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог и захвате города Николаева, а также не оставляет попыток захвата города Мариуполя.

Кроме того, оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.

При этом враг также активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника. В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству", - отметили в Генштабе.

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