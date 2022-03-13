В акватории Черного моря российские корабли находятся в боевой готовности, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины, передаёт Еспресо.TV.



"Продолжаются восемнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Ведутся оборонные бои, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизации задачи территориальной обороны", - говорится в сообщении.



Также группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.



По данным Генштаба, с начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении города Кривой Рог и захвате города Николаева, а также не оставляет попыток захвата города Мариуполя.



Кроме того, оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.



При этом враг также активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.



"С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника. В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству", - отметили в Генштабе.



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