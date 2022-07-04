Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в пограничье. Значительные изменения не зафиксированы.

На Сиверском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атино Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии Харьков и населенные пункты к северу, северо-востоку и востоку от него. Кроме того, захватчики били около Петровки. ВСУ остановили наступление россияне в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили врага назад.

Чтобы хоть как-то ослабить позиции украинских подразделений, россияне дистанционно заминировали местность вблизи Черкасских Тишков. На направлении идет контрбатарейная борьба.

На Славянском направлении ВС РФ предпринимаются попытки улучшить тактическое положение своих подразделений. В частности, оккупанты ведут артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровно, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Большая Камышеваха. Кроме того, россияне нанесли авиаудары вблизи Дубровного и Богородичного. Оккупанты также ведут штурмовые действия в направлении населенного пункта Мазановка, имеет частичный успех.

На Донецком направлении войска РФ сосредотачивают усилия на огневом поражении подразделений ВСУ. Оккупанты вели воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" недалеко от Павлограда и Покровска.

На Краматорском направлении Россия вела обстрелы из танков и ствольной артиллерии районов Белогоровки и Верхнекаменского. Кроме того, враг нанес авиационный удар вблизи населенного пункта Татьяновка. Наступление россиян в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отразили, что заставило врага отойти.

На Бахмутском направлении оккупант вел обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Спирно, Берестово и Вершина. Также россияне нанесли авиаудар вблизи Вершины. Наши защитники заставили подразделения армии РФ отойти после их наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях россияне продолжают обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. На Южнобужском направлении оккупанты нанесли авиаудар в районе населенного пункта Терновка.

Как сообщает Генштаб, в акватории Черного моря в настоящее время в готовности к ракетным ударам по объектам Украины российские оккупанты удерживают три носителя высокоточного оружия, суммарный залп которого составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Кроме того, оккупанты в попытке оправдать свои преступные обстрелы гражданских объектов на территории Украины, продолжают распространять фейки о расположении подразделений ВСУ в школах, церквях и больницах.

Генштаб призывает доверять информации только из проверенных источников и не распространять дезинформацию.