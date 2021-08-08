В аквапарке в Днипре утонул ребенок - местные СМИ

Из собственных источников днипровского портала Наш город стало известно, что это был 9-летний мальчик из Новомосковского района Днепропетровской области, информирует Еспресо.TV .



Ребенок вместе с мамой приехал отдыхать в аквапарк. В какой-то момент мать отлучилась и пошла в другую часть заведения.



"По словам работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо, его вытащили и вызвали медицинский персонал. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако все реанимационные мероприятия медиков не дали результата. К сожалению, ребенка спасти не удалось", - отмечает издание.



Правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях трагедии.



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