В аквапарке в Днипре утонул ребенок - местные СМИ
В городе Днипро в аквапарке на Победы в воскресенье, 8 августа 2021 года, утонул ребенок
Из собственных источников днипровского портала Наш город стало известно, что это был 9-летний мальчик из Новомосковского района Днепропетровской области, информирует Еспресо.TV .
Ребенок вместе с мамой приехал отдыхать в аквапарк. В какой-то момент мать отлучилась и пошла в другую часть заведения.
"По словам работника аквапарка, примерно в 18:00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо, его вытащили и вызвали медицинский персонал. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако все реанимационные мероприятия медиков не дали результата. К сожалению, ребенка спасти не удалось", - отмечает издание.
Правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях трагедии.
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