В Ахтырке ранили двух датских журналистов, они в больнице, - Нацполиция
Двое журналистов из Дании, раненых в результате обстрела россиян в Ахтырке на Сумщине, госпитализированы в Полтаве
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
"Иностранные журналисты получили ранения во время обстрелов в Ахтырке в Сумской области. В настоящее время гражданам Дании оказывают необходимую медицинскую помощь в Полтавской областной клинической больнице", - говорится в сообщении.
Там добавили, что врачи оценивают состояние раненых как средней тяжести.
"О состоянии здоровья иностранных журналистов проинформированы представители посольства Дании", - подытожили с полицией.
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