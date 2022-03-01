В Ахтырке оккупанты "Градами" расстреляли более 70 украинских военных, есть погибшие среди мирных жителей
28 февраля в Ахтырке Сумской области в результате обстрела из российских "Градов" воинской части погибли более 70 украинских воинов, есть жертвы среди гражданских
Об этом заявил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
"Был очень мощный обстрел вражескими градами воинской части в Ахтырке, военная часть, к сожалению, полностью разрушена. Более 70 погибших военнослужащих есть погибшие среди мирных жителей. Сейчас идет разборка завалов, под ними могут быть еще погибшие военнослужащие", - рассказал он.
По словам Дмитрия Живицкого, этот город больше всего пострадал от обстрелов. В Ахтырке люди оказывали наибольшее сопротивление.
На ночь 1 марта на Севере Сумщины более-менее стабильная ситуация, но Конотоп остается в осаде. В Шостке и Глухове активно устанавливают блокпосты, защитные постройки. Сначала они были только вокруг Шостки, а сейчас охватывают всю территорию Шосткинской ОТГ даже больше. Трассу Кипти – Бачевск продолжают контролировать кафиры. Для Конотопа организуют миссии по выдаче продуктов, лекарств.
Кроме того, в осаде – Лебедин, однако в городе находятся украинские военные, терроборона.
"Суммы в осаде, но мы отбиваем вражеские блокпосты, прорываются некоторые группы. За сегодняшний день был уничтожен не один десяток единиц техники врага: группа из десяти человек, вооруженных автоматами смогла захватить и БТР, и систему залпового огня, танк и бензовоз. Местные жители применяют коктейли "молотовая", уничтожают вражескую технику", - заметил Дмитрий Живицкий.
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