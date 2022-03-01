В Ахтырке оккупанты "Градами" расстреляли более 70 украинских военных, есть погибшие среди мирных жителей

Об этом заявил глава ОВА Дмитрий Живицкий.



"Был очень мощный обстрел вражескими градами воинской части в Ахтырке, военная часть, к сожалению, полностью разрушена. Более 70 погибших военнослужащих есть погибшие среди мирных жителей. Сейчас идет разборка завалов, под ними могут быть еще погибшие военнослужащие", - рассказал он.



По словам Дмитрия Живицкого, этот город больше всего пострадал от обстрелов. В Ахтырке люди оказывали наибольшее сопротивление.



На ночь 1 марта на Севере Сумщины более-менее стабильная ситуация, но Конотоп остается в осаде. В Шостке и Глухове активно устанавливают блокпосты, защитные постройки. Сначала они были только вокруг Шостки, а сейчас охватывают всю территорию Шосткинской ОТГ даже больше. Трассу Кипти – Бачевск продолжают контролировать кафиры. Для Конотопа организуют миссии по выдаче продуктов, лекарств.



Кроме того, в осаде – Лебедин, однако в городе находятся украинские военные, терроборона.



"Суммы в осаде, но мы отбиваем вражеские блокпосты, прорываются некоторые группы. За сегодняшний день был уничтожен не один десяток единиц техники врага: группа из десяти человек, вооруженных автоматами смогла захватить и БТР, и систему залпового огня, танк и бензовоз. Местные жители применяют коктейли "молотовая", уничтожают вражескую технику", - заметил Дмитрий Живицкий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb