В Ахтырке на Сумщине захватчики расстреляли гражданских, - мэр
Мэр Ахтырки Павел Кузьменко заявил, что 28 февраля у под городом россияне на БТР расстреляли ехавших в авто гражданских и забрали у них машину
Об этом пишет Общественное Сумы .
"Под Ахтыркой на БТР россияне расстреляли ехавших в машинах ВАЗ 99 гражданских людей, забрали машину и уехали в сторону Чупаховки", - сообщил он.
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