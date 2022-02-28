В Ахтырке на Сумщине захватчики расстреляли гражданских, - мэр

Об этом пишет Общественное Сумы .



"Под Ахтыркой на БТР россияне расстреляли ехавших в машинах ВАЗ 99 гражданских людей, забрали машину и уехали в сторону Чупаховки", - сообщил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb