В Ахтырке из-за подрыва нефтебазы начался пожар

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram.



"Ахтырка. Взорвана нефтебаза. 12:30", - отметил он.

Напомним, 28 февраля городской голова Ахтырки Павел Кузьменко заявил, что под городом россияне на БТР расстреляли ехавших в авто гражданских и забрали у них машину.